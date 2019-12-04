Пожилая пара погибла в страшной аварии под Талицей

Пожилая семейная пара погибла в салоне собственной машины после страшного столкновения с грузовиком на трассе в Свердловской области, сообщили в региональном управлении МВД. Камера сняла последние секунды жизни пенсионеров.

Авария произошла около девяти часов утра 4 декабря на 213-м километре трассы, соединяющей Екатеринбург и Тюмень. За рулем отечественной "семерки" находился 74-летний мужчина. При выезде со второстепенной дороги он умудрился не заметить фуру и вырулил прямо под колеса.

Дальнобойщик успел сбросить скорость, но ситуацию это не спасло: тяжелая машина улетела в кювет и увлекла за собой смятую легковушку. Спасать в салоне оказалось некого — владелец ВАЗа и его 72-летняя супруга скончались на месте.