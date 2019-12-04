Календарь Pirelli на 2020 год: такие разные Джульетты

"В поисках Джульетты" – такова на сей раз тема 47-го календаря Pirelli на 2020 год, который представили в итальянской Вероне – городе, где и разворачивались страсти, описанные в трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта".

Для него фэшн-фотограф Паоло Роверси попросил девять звезд мирового уровня создать и представить свою версию образа Джульетты, пишет Evening Standard.

Для календаря позировали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клэр Фой, Индия Мур, Розалия, Мия Гот, Яра Шахиди, Крис Ли и Стелла Роверси.

Svelati gli scatti del nuovo calendario @Pirelli by Paolo Roversi. Tra le protagoniste, nei panni di Giulietta, Kristen Stewart, Yara Shadidi, Claire Foy 👉 https://t.co/EGIlNwqzxR pic.twitter.com/IYMLgER2CA — Vogue Italia (@vogue_italia) 3 декабря 2019 г.

Звезды также записали размещенное на YouTube видео, в котором рассказали, как им работалось над этим образом, который и спустя столетия волнует души миллионов людей на планете.