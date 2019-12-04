Слухи о кончине российской космонавтики преувеличены. Роскосмос ответил американскому изданию

Слухи и кончине российской космонавтики сильно преувеличены. Так Роскосмос прокомментировал статью американского издания The Hill. В госкорпорации также напомнили, что США уже много лет пытаются создать собственный космический корабль, однако до сих пор летают на "Союзах", пишет агентство ТАСС.

Напомним, ранее издание The Hill опубликовало статью под названием "Статус России как космической державы закончится с началом NASA's commercial crew". Авторы материала утверждают, что первый пуск по этой программе состоится в 2020 году, и Штаты больше не будут пользоваться услугами России.

Сommercial crew program – это программа NASA по созданию частных космических кораблей для доставки астронавтов на МКС. В ней принимают участие компания Boeing со своим Starliner, а также SpaceX и ее Dragon Crew.