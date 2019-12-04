Подкасты радио "Маяк" снова признаны лучшими

Сразу два подкаста радиостанции "Маяк" — "Чтение" и "Брендятина" — стали самыми популярными подкастами 2019 года.

Компания Apple составила списки самых популярных русскоязычных подкастов по итогам 2019 года. В них вошли аудиопрограммы, посвященные, в том числе, саморазвитию, маркетингу, литературе, музыке и кинематографу. Многие каналы принадлежат уже известным редакциям.

В топе лучших подкастов по версии Apple – "Брендятина", подкаст об историях мировых компаний от главного разоблачителя брендов Рустама Вахидова, а также проект "Чтение", где Евгений Стаховский читает рассказы и повести известных (и не очень) авторов. Обе передачи выпускает радиостация "Маяк".

"Нам приятно в очередной раз быть в числе лучших на платформе Apple. И мы поздравляем наших коллег с заслуженным признанием. Подкасты переживают второе рождение в России, что, конечно, радует. Будущее радио – это разговорное радио, подкасты и интеграция в голосовые помощники", — считает Рустам Вахидов, автор и ведущий проекта "Брендятина", первый заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК "Радио России".

"Маяк" – крупнейший производитель подкастов в России, больше 40 проектов представлены на всех крупных платформах, и в общей сложности скачаны более 50 млн раз. В октябре радиостанция объявила о запуске собственной премии для авторов подкастов. Приём заявок завершился в конце ноября, совсем скоро стартует зрительское голосование. Победители получат возможность звучать в эфире радиостанции "Маяк".

"У радио наибольшая экспертиза в аудиоформатах, поэтому мы решили запустить собственную премию Russian Podcast Awards для авторов подкастов. Мы хотим дать возможность роста молодым проектам – аудитория станции более 11 млн слушателей.

И, конечно, нам лично интересно работать с новыми идеями, подходами, голосами, тем более что формат станции это позволяет. Большую часть из них создают не профессиональные радиоведущие, а люди разных сфер занятости, для которых это скорее хобби, чем основной вид деятельности. Такие проекты звучат живо, свежо и эмоционально. Мы уже активно ставим их в программе "Центральная подстанция", и нам нравится, как это звучит, мы не боимся экспериментов", — сообщила Наталия Шевченко, программный директор радиостанции "Маяк".