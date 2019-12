Меланья Трамп нарушила протокол на встрече с членами британской королевской семьи

Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья нарушила протокол на встрече с британской королевской семьей. Во время приветствия первая леди США поцеловала герцогиню Корнуольскую Камиллу, пишет Express.

Издание отмечает, что Дональд Трамп ограничился рукопожатиями с Камиллой и ее мужем, принцем Чарльзом, отдав дань неписанным правилам поведения. Согласно этим правилам, поцелуи допустимы только между членами королевской семьи.

A wonderful visit with the Prince of Wales & Duchess of Cornwall at @ClarenceHouse yesterday. As always, we thank you both for the conversation and friendship. pic.twitter.com/Kdv2SbcUnL