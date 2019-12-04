Меланья Трамп нарушила протокол на встрече с членами британской королевской семьи

Супруга американского президента Дональда Трампа Меланья нарушила протокол на встрече с британской королевской семьей. Во время приветствия первая леди США поцеловала герцогиню Корнуольскую Камиллу, пишет Express.

Издание отмечает, что Дональд Трамп ограничился рукопожатиями с Камиллой и ее мужем, принцем Чарльзом, отдав дань неписанным правилам поведения. Согласно этим правилам, поцелуи допустимы только между членами королевской семьи.

A wonderful visit with the Prince of Wales & Duchess of Cornwall at @ClarenceHouse yesterday. As always, we thank you both for the conversation and friendship. pic.twitter.com/Kdv2SbcUnL — Melania Trump (@FLOTUS) December 4, 2019

Американский лидер с супругой посетили Кларенс-хаус, вестминстерскую резиденцию британских монархов, 3 декабря. Они задержались там всего на 15 минут, к тому же заставили Чарльза и Камиллу ждать их. Дональд и Меланья Трамп должны были явиться на чай в 17 часов, однако задержались почти на час.

Позже президент и первая леди США посетили Букингемский дворец, где королева Великобритании Елизавета II принимала лидеров 25 стран-членов НАТО.

Внимание журналистов и интернет-пользователей привлек наряд Меланьи Трамп, которая выбрала для встречи с британской королевской семьей платье цвета фуксии, туфли в тон и ярко-желтое пальто от Valentino. Некоторые СМИ отмечают, что первая леди США перещеголяла Елизавету II, которая, как правило, выбирает костюмы ярких цветов. В этот раз британская королева была одета в костюм приглушенного зеленого цвета.

