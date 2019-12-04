КХЛ. "Спартак" проиграл в Китае, "Куньлунь" выиграл третий матч подряд

Столичный "Спартак" потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Куньлунь Ред Стар". Встреча, проходившая в Пекине, завершилась с минимальным счетом 4:3 в пользу клуба из Поднебесной.

Команды выдали остросюжетный матч. "Куньлунь" к 11 минуте повел 2:0 после голов Кори Кейна и Брэндона Дефацио. Однако во втором периоде подопечные Олега Знарка перевернули встречу: шайбы Ильи Зубова, Артема Федорова и Максима Гончарова вывели красно-белых вперед.

Но и это было еще не все: в оставшееся время уже хозяева льда повернули вспять динамично развивающийся матч, когда Тайлер Вонг сначала сравнял счет, а в овертайме Тревор Мерфи забил решающую шайбу.

В еще одном матче дня "Сибирь" в родных стенах нанесла поражение омскому "Авангарду". Матч завершился со счетом 5:2 в пользу сибиряков.