С 1 января неработающие российские пенсионеры получат прибавку

С 1 января 2020 года пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6 процента. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.

Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента, что обеспечит рост выплат в среднем на тысячу рублей ежемесячно. Размер средней пенсии самозанятых россиян составит до 16,4 тысячи рублей. У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, в феврале 2020 года будут проиндексированы на 7 процентов ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, которые имеют право на льготы и социальную поддержку.

Ранее сообщалось, что размер средней пенсии россиян существенно вырос в октябре до 14205 рублей. Кроме того, прожиточный минимум пенсионеров могут увеличить на 232 рубля.