Снес десяток легковушек: момент массового ДТП в Калуге попал на видео

В центре Калуги фура не пропустила машину марки Toyota. Произошло столкновение, грузовик потерял управление, тащил перед собой сбитую легковушку, пока не остановился, и снес добрый десяток припаркованных машин.

Инцидент произошел в среду, 4 ноября, на перекрестке улиц Марат и Достоевского. Авария произошла, когда фура на двигалась по второстепенной дороге и намеревалась пересечь главную, однако ее траекторию изменил серый седан, водитель которого не ожидал появления грузовика.

Прежде чем остановиться, грузовик снес целый ряд припаркованных автомобилей — ГТРК "Калуга" сообщает о десяти машинах.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Toyota. О тяжести и характере полученных им травм не сообщается.