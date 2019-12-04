"Соловей" стал историей: на месте знаменитого кинотеатра построят многофункциональный центр

Киноцентр "Соловей" стал частью московского прошлого. На Красной Пресне сегодня начался снос знаменитого здания с разноцветной мозаикой. Построенный 30 лет назад "Соловей" считался одним из крупнейших кинотеатров России и был известен своим репертуаром авторского кино. Москвичи долго боролись за то, чтобы сохранить здание, но безуспешно.

Разноцветная мозаика из натурального камня — отличительная черта здания — теперь у подножия кинотеатра. Трудно поверить, но еще несколько дней назад здесь шли сеансы. 1 декабря состоялся последний показ — это был черно-белый фильм с Чарли Чаплином "Великий диктатор". Его выбрали не случайно, ведь с него и началась многолетняя история "Соловья" 31 марта 1989 года.

Если говорить о репертуаре, то "Соловей" всегда был особенным и отличался от других. Это один из последних независимых кинотеатров России, который не входил ни в одну сеть. Там можно было посмотреть не только те картины, которые шли повсеместно в прокате, но и старое кино, авторское. За эту индивидуальность москвичи его и любили. Пытались отстоять, но не вышло. Собственник заявил, что здание не соответствует современным нормам пожарной безопасности.

Долгое время в "Соловье" располагались фонды и выставочные залы "Музея кино" — ему отвели сразу 5 залов, где проводись спецпоказы. Можно было за небольшие деньги увидеть лучшую зарубежную и отечественную классику на большом экране, да еще и с первой в России аудиосистемой стерео.

Крупные фестивали и награждения тоже регулярно проходили здесь. А в середине 90-х годов киноцентр стал работать почти круглосуточно, по ночам превращаясь в концертную площадку — в его помещениях находился ресторан и один из первых ночных клубов столицы "Арлекино". Сюда приезжала авторитетная публика и многие звезды, в том числе зарубежные. Например, актриса и певица Наоми Кэмпбелл именно в "Соловье" презентовала свою дебютную пластинку.

На месте легендарного кинотеатра в центре Москвы появится многофункциональный центр площадью 45 тысяч квадратных метров с квартирами, апартаментами, спортивным комплексом и парковкой. К строительству приступят сразу же, как только окончательно распрощаются со старым киноцентром.