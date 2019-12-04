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4 декабря 201918:28

Макрон: Россия - сосед и партнер, но в некоторых случаях

По итогам саммита Североатлантического альянса в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия в некоторых случаях представляет угрозу для европейских стран, одновременно с этим являясь для них соседом и партнером, передает "Интерфакс".

"Все ли за столом обсуждения в НАТО считают Россию угрозой? Я так не думаю", — сказал Макрон, отметив, что "в некоторых случаях Россия — это угроза. Таковы реалии, которые мы ощутили в действиях в киберпространстве и в других сферах".

"Но это наш сосед в силу географического положения, и это тоже реальность. Россия — наш партнер по некоторым вопросам", — сказал Макрон.

При этом Макрон призвал НАТО пересмотреть отношения с Россией, так как без диалога с ней невозможна стабильность в Европе.

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