Скабеева поговорила с Зеленским. Все подробности в программе "60 минут"

Российская телеведущая Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом журналистка сообщила в своем аккаунте в соцсети. По ее словам, "позвонила сейчас президенту Зеленскому, а он трубку взял, очень приятный в общении".

Скабеева проинформировала общественность о том, что все подробности ее разговора с Зеленским зрители могут увидеть в программе "60 минут" телеканала "Россия-1" в 18.50 мск 4 декабря.

9 декабря в Париже состоится саммит глав государств нормандской четверки, в котором примут участие президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

В социально-политическом ток-шоу "60 минут" каждый день ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов вместе гостями программы обсуждают главную тему текущего дня. В студию приглашаются политические и общественные деятели, эксперты по актуальной проблематике.