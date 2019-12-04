Сборная России перед Евро-2020 сыграет в Москве

Мужская сборная России по футболу проведет товарищеский матч в Москве в рамках подготовки к финальному этапу чемпионата Европы 2020 года. Этот матч станет единственным домашним. Также российские футболисты сыграют три встречи на выезде.

О программе национальной команду по футболу сообщил главный тренер Станислав Черчесов: "Точных соперников я знаю, но до официального подтверждения называть их не могу, — приводит слова наставника ТАСС. – Мы планировали провести два матча дома, два – на выезде. Но, судя по тому, как все складывается, три матча мы сыграем на выезде, один – непосредственно перед Евро-2020 – в Москве, 6-го числа. Даты таковы: 28 и 31 марта, 2 и 6 июня".

Напомним, что накануне определились соперники России по группе "В". На групповом этапе подопечные Черчесова сыграют с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).