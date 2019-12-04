"Йокерит" прервал победную серию "Барыса" в КХЛ

Хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение казахстанскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходил в Нур-Султане. "Джокеры" выиграли встречу со счетом 4:2.

Победу "Йокериту" принесли точные броски Йона Нормана, Брайана О'Нилла и дубль Марко Анттилы. На это игроки клуба из столицы Казахстана смогли ответить лишь двумя голами: в исполнении Романа Старченко и Кертиса Валка.

Для "Йокерита" эта победа стала пятой в последних семи встречах. "Барыс" же не смог продлить свою победную серию из трех матчей кряду.