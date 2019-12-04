Валдис Пельш прокомментировал информацию о своей госпитализации

Российский телеведущий Валдис Пельш рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее в ряде СМИ появилась информация о госпитализации шоумена. Пельш якобы пожаловался на боли в грудной клетке, которые возникли у него на фоне физических нагрузок.

Российский телеведущий рассказал, что со здоровьем у него все в порядке, сообщает "Мир 24". По его словам, он проходит плановую проверку в центре Вишневского и уже вечером, 4 декабря, намерен поехать домой. "Ни о какой госпитализации речи не идет", — отметил Валдис Пельш.

Телеведущему в настоящее время 52 года. Он является одним из основателей и участником музыкальной группы "Несчастный случай". Валдис Пельш, в первую очередь, известен как ведущий ряда телепрограмм.