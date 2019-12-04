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4 декабря 201919:26

Собянин рассказал о развитии системы онкологической помощи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об изменении структуры системы оказания онкологической помощи, в том числе о закупках новейших лекарств для лечения еще четырех видов онкологических заболеваний.

Соответствующее решение было принято в ходе круглого стола с участием главных врачей профильных стационаров и ведущих врачей-онкологов города.

Встреча прошла в городской клинической онкологической больнице №1, где мэр также осмотрел отремонтированный хирургический корпус.

"Сегодня мы примем с вами решение об изменении структуры системы оказания онкологической помощи и о программе дальнейшего ее развития. Речь идет о том, чтобы любой человек с первыми же признаками онкологического заболевания дальше бы нами сопровождался до точной диагностики, обеспечения лечения и последующего сопровождения больных, чтобы это происходило в одной цепочке", — сказал Собянин.

Он отметил, что две трети этой помощи должно происходить в одном учреждении.

"Человек, попав в такую страшную ситуацию, должен чувствовать заботу и внимание. Он не должен быть брошен, он не должен метаться между учреждениями, организациями... Это все должно делаться в одной цепочке под единым контролем. Это очень-очень важно", — указал мэр столицы.

Собянин также отметил необходимость создания специализированных лабораторий и новейших онкодиспансеров.

"Очень важно создание мощных специализированных лабораторий. Одна из таких создается на базе этой клиники. Создание единых онкологических центров, которые бы включали и лабораторию, и онкологический диспансер, могли бы оказывать как стационарную, так и амбулаторную помощь", — отметил московский мэр.

Он подчеркнул, что создание такой системы, оснащение новым оборудованием, новыми лечебными корпусами позволит вывести онкологическую службу на мировой уровень. "Такая у нас задача", — заверил Собянин.

Как доложил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, Москва одним из первых субъектов РФ перешла на новые стандарты химиотерапевтического лечения по шести наиболее распространенным локализациям рака, которые покрывают практически 80 процентов всей онкопатологии.

Также в ходе круглого стола было принято решение о формировании шести многопрофильных онкологических центров.

Они будут созданы на базе крупнейших стационаров: онкологической больницы №62, онкологической больницы №1, больницы им. Боткина, больницы им. Плетнева, больницы №40 с ее новым филиалом в поселке Коммунарка и Научно-клинического центр им. Логинова.

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