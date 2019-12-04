Лига наций-2020/21: УЕФА отправил Россию в число сеяных дивизиона "В"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) распределил участников Лиги наций сезона 2020/21 корзинам для жеребьевки группового этапа турнира. Сборная России включена в число сеяных команд первой корзины дивизиона "В".

В одной корзине с Россией оказались также сборные Австрии, Уэльса и Чехии. Это означает, что с данными командами наша сборная точно не сыграет. Еще три корзины дивизиона выглядят следующим образом:

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия и Финляндия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия.

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния.

Всего в Лиге наций сыграют 55 команд. Дивизионы "А", "В" и "С" состоят из 16 сборных, в то время как дивизион "D" – из семи.

Отметим, что жеребьевка группового этапа пройдет 3 марта 2020 в Амстердаме.