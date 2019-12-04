Джонсон проигнорировал Трампа, в ответ тот обиделся на Трюдо

В Лондоне завершился саммит НАТО. Союзники обсуждали, где взять деньги на создание аналогов российских видов вооружений. Кроме того, впервые в истории лидеры альянса решили включить в список потенциальных угроз — Китай. Ещё одной беспрецедентной особенностью стал холодный приём, оказанный президенту США. Борис Джонсон отказался его встречать, а Трюдо и Макрон высмеяли в кулуарах. Видимо обидевшись, Трамп покинул встречу досрочно.

Пообещав обсудить будущее альянса, лидеры НАТО периодически сбивались с пути. Хозяевам встречи пришлось указать нужное направление даже Дональду Трампу, хотя он на этой встрече был, безусловно, фигурой №1.

Под грустные звуки волынки для общей фотографии собралась пёстрая кампания. Каждый вынес на эту сцену ворох собственных неразрешенных проблем. Меркель прощается с властью, амбиции Макрона явно превышают его политический вес, популист Джонсон — в предвыборной лихорадке, у Трампа — угроза импичмента, Эрдогану не могут простить то, что он купил С-400 у Москвы.

Неудивительно, что итоговая декларация встречи получилось невнятной. Общие слова о готовности противостоять любой угрозе, в том числе, разумеется, и с российской стороны. К стандартному набору добавилось обещание внимательно следить за растущим влиянием Китая. Плюс заявление об увеличении оборонных расходов НАТО на 130 миллиардов долларов уже в следующем году.

Была отменена обещанная отдельная пресс-конференция Трампа. Американский президент разочарован поведением премьер-министра Канады, который сплетничал о нем на приеме в Букингемском дворце.

"Он опоздал на 40 минут, потому что решил дать еще одну пресс-конференцию.

Вы бы видели, как у его команды челюсть отвисла", — сообщил Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.

В ответ Трамп заявил, что Трюдо — лицемер: "Он двуличный человек. Он приятный парень, но я уличил его в том, что он не платит США положенные 2%. Наверное, он не очень этому рад, но что поделать, если он их, действительно, не платит? Это Канада, у них есть деньги и они должны нам платить".

Но даже ближайший союзник Трампа в Европе премьер-министр Великобритании, и тот упорно избегал общения с ним, опасаясь, что перед выборами это может повредить его репутации.

Во вторник вечером Джонсон так и не вышел встречать Меланию и Дональда Трампа, а ждал их, притаившись за порогом своей резиденции на Даунинг-стрит. Премьер-министр не только не встретил своего главного гостя, но и не проводил.

Мелания Трамп утешилась восторгами британской прессы по поводу ее безупречных нарядов. Она мило общалась с президентом Франции, несмотря на то, что ее супруга Макрон серьезно разозлил своими высказываниями об умерающем мозге альянса.

Трамп пригрозил французам тарифной войной. Надо больше платить — повторял он партнерам по НАТО.

"К сожалению, большое количество стран не вносят достаточно средств. Мы получили дополнительные 130 миллиардов долларов в год, возможно даже больше. Когда я пришел в НАТО, это была сумасшедшая карусель, которая катилась только вниз. Мы были на самом дне. Но с тех пор всё изменилось в лучшую сторону – это прекрасная организация", — проинформировал мировую общественность американский президент.

Но лидера Франции все никак не остановить: "Я думаю, что наша обязанность заключается в том, чтобы отбросить все неопределенности, которые могут нанести ущерб и начать настоящие стратегические переговоры".

И только премьер-министр Северной Македонии уезжает из Лондона полным надежд, получив общения, что его страну примут в НАТО.

"А что дает вам членство в НАТО? — Я думаю, что НАТО в последние годы не только военная сила, эта организация несет экономическое процветание. Речь идет не только о гарантиях безопасности, но и поддержке инвестиций и развития торговых связей", — ответил Зоран Заев, премьер-министр республики Северная Македония.

За счет НАТО Заев рассчитывает поправить дела своей страны, которую уже 15 лет не принимают в Евросоюз, хотя ради этого македонцы согласились даже изменить название своего государства.