Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.

Фуркад пробежал двадцать километров за 53 минуты 11,9 секунды. Мартен впервые победил на этапе Кубка мира с 11 декабря прошлого года, когда он выиграл гонку преследования. В последний раз лидер французской сборной выигрывал индивидуальную гонку почти год назад – 6 декабря 2018 года.

На втором и третьем местах соотечественники Фуркада. Симон Дестье отстал от победителя на 12,7 секунды. Кентен Фийон-Майе проиграл Мартену 1.50,8. Матвей Елисеев показал восьмой результат, Александр Логинов стал девятым, а Евгений Гараничев – одиннадцатым.