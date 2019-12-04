Автомобильные пробки и задержание рейсов: в Москву пришла первая зимняя метель

В Москве сегодня, 4 декабря, первая зимняя метель. С одной стороны, горожане уже давно ждали заснеженных пейзажей, с другой — на дорогах пробки в 9 баллов. Неприятностей добавит и плотный туман, который опустится на город уже через несколько часов. Что нас ждет в ближайшие сутки?

Корреспондента Анну Балан замело буквально за 15 минут, пока она ждала эфира. На улице сейчас настоящая метель — снег и ветер. Но не будем жаловаться — на календаре все-таки декабрь!

Снега москвичи ждали очень давно. Начался он сегодня где-то около 16:00. До вечера снежный покров вырос примерно до пяти сантиметров. Настроение у всех сразу стало новогоднее. Даже елки, которые установили по городу, уже как-то наряднее стали смотреться.

А вот автомобилисты такому сюрпризу погоды рады не очень — видимость ухудшилась в несколько раз. На дорогах очень скользко, под колесами — снежная каша. Например, на Баррикадной машины двигаются очень и очень медленно — такая ситуация сейчас по всей Москве. Наглухо стоит весь центр, Садовое кольцо, Волоколамское шоссе, Третье транспортное — там пробка в обоих направлениях. Чуть посвободнее на дорогах станет лишь к 23:00.

Непогода сказалась и на работе столичных аэропортов. Там задержано около тридцати рейсов.



Но наслаждаться зимними пейзажами осталось не так долго. Уже сегодня ночью температура поползет вверх и к утру достигнет отметки 4 градусов выше нуля — весь снег начнет медленно таять. Плюсовая температура продержится до середины следующей недели, но синоптики обещают, что Новый год россияне встретят со снегом.