Демонтаж здания: киноцентр "Соловей" стал достоянием истории

Кино не будет. На Красной Пресне начался демонтаж знаменитого здания московского киноцентра "Соловей". Яркие мозаики под ударами спецтехники уже превратились в груду осколков. И по сути, это осколки нашей новейшей истории.

Вот целая катушка пронумерованных билетов в киноцентр, которые никогда уже не будут проданы. Здесь не проставлена стоимость, не проставлен ряд и место, нет названия фильма, но все равно эти отрывные талончики уже стали историей. Только что экскаватор снес первые две буквы вывески, которую знают все.

Билеты мы нашли в уже безжизненном киноцентре. Наша съемочная группа наверняка — последние посетители, хоть как-то связанные с тем что снимают и что показывают.

Кресла пока на месте. Вот экран, но он уже прорван. Конечно всё, что сейчас происходит в здании, говорит о том, что кинотеатр обречен.

Экскурсия по залам и фойе — достаточно печальна. Разрушение — везде.

Вот святая святых любого кинозала. Здесь находился кинопроектор и через это окошко фильм демонстрировался в зрительный зал. Блокнот киномеханика, где списки показанных фильмов и цифровые коды для борьбы с пиратами.

В итоге попадаем в главное фойе. Вот окошечки касса. А здесь афиши, где были названия фильмов, расписания сеансов. Вот так это все выглядит сейчас.

А так было всего несколько дней назад. Последний показ — своеобразное прощание публики со своим любимым кинотеатром. Закрыл свою историю киноцентр тем же фильмом, что и начал 30 лет назад — это "Великий диктатор" Чаплина. 325 168-й киносеанс.

"В то время, когда я там служил, это было передовое здание, потому что Dolby появилось первое в Москве. Там значительно больше оборудовано было все и приспособлено для проведения разного уровня киномероприятий, был большой штат технического персонала, достаточный для того, чтобы делать все, что угодно", — говорит Сергей Жигунов, заслуженный артист РФ, бывший исполнительный директор киноцентра.

Киноцентр строился долго и на века — здесь должен был расположиться и Союз кинематографистов, но так и не переехал, и музей кино и библиотеки, архивы и кинохранилища. Но потом грянули 90-е, в здании начались дискотеки и постепенно оно начало дробиться на разные куски разных собственников. В кинофотоинституте тогда спасали уникальную аппаратуру, но самое интересное, видимо так и не уберегли.

"Был замурован в стену экран-линза растровый. Это последний оставшийся экран по технологии 3D. Объемные фильмы можно было смотреть на этом экране без 3D-очков. Его уже разбили, либо разобьют, очень переживаем" — сказал Александр Зенин, руководитель музея кинотехники "Пространство Кинап", старший научный сотрудник, член союза кинематографистов РФ.

В итоге вынужденно съехал музей кино, продал свою долю и Союз кинематографистов, но уникальный несетевой кинотеатр продолжал работать.

"Мы часто им пользовались. Здесь поблизости кинотеатров больше нет, да и вообще приезжали сюда со многих районов Москвы. Очень жалко, что приняли такое решение", — говорит женщина.

"Очень печально, что с нами нет больше "Соловья", который единственный в Москве работал по парижской системе. Посмотреть "Побег из Шоушенка" можно было с комфортом только здесь", — сетует другая горожанка.

А вот что тут планируется построить. Но несмотря на то, что административная битва с экскаватором кажется проигранной, у здания продолжаются пикеты.

Эта девушка и вовсе объявила голодовку. На борьбу с ней и прочими деятельно снос не одобряющими застройщиком брошена целая команда крепких молодых людей. Вот так с территории буквально выталкивали активистов и нашу съемочную группу.

Вот один из спортсменов наносит удар ногой, целясь в камеру. Культурные мероприятия на этом месте можно видимо объявлять официально закончившимися.