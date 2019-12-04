Депутат бундестага Штефан Койтер: действия Украины в отношении "Северного потока-2" несправедливы

"Северный поток-2" обеспечит Германию и Европу самым дешевым и экологичным газом. Поэтому Германия считает несправедливым действия Украины, выступающей за экстерриториальные санкции США против "Северного потока-2", и расценивает это как недружественный акт. Такое заявление сделал член комитета бундестага по экономике и энергетике от партии АДГ Штефан Койтер в эфире программы "60 минут", комментируя заявление своего коллеги Клауса Эрнста о том, что Германия может принять контрмеры в отношении Украины в связи с вводом США санкций против "Северного потока-2".

Койтер подчеркнул, что Германия не улавливает связи между "украинским потоком" и "Северным потоком-2".

Мы считаем, что украинское газоснабжение не имеет никакой связи со стабилизацией Украины или финансовой помощи ей. Украина действует несправедливо.

Депутат бундестага подчеркнул, что Германия не ставит под сомнение "Северный поток-2".



"Напротив, он не угрожает, а обеспечивает уверенную газопоставку в Европу и идет на пользу и Германии, и Европе, поскольку газ из России самый экологичный и самый дешевый. Я не понимаю тех, кто увязывает то и другое. Мы знаем, что Украина и так дестабилизирована, а выступая против строительства "Северного потока-2", ее правительство действует, не исходя из интересов сотрудничества.

"Европа поддерживает Украину во многих вопросах, но сейчас именно украинское правительство пытается торпедировать этот проект. Это несправедливо. И мы воспринимаем это как недружественный акт", — подчеркнул Штефан Койтер.