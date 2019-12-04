Баскетболисты "Нижнего Новгорода" обыграли ВЭФ в Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" нанес поражение рижскому ВЭФу в Лиге чемпионов ФИБА с результатом 80:78. Это четвертая победа волжан в групповом турнире.

Нижегородцы выиграли первую четверть 21:16, проиграли в двух следующих 20:21 и 20:32, но отлично провели четвертый период 19:9. Самыми результативными в составе победителей стали Даррал Уиллис, набравший 26 очков при 12 подборах, и Брендон Браун, на счету которого 22 очка.

"Нижний Новгород" выиграл четыре матча из семи и занимает третье место в группе С. Следующий матч нижегородцы сыграют в гостях с лидером группы испанским клубом "Иберостар Тенерифе".