Вячеслав Зайцев покинул пост директора Дома моды

Советский и российский художник, модельер Вячеслав Зайцев покинул пост генерального директора Дома моды. Свой пост он передал сыну Егору Зайцеву.

О вступлении в должность генерального директора рассказал на своей странице в Facebook сын именитого модельера. По словам Егора, такое решение принято по инициативе отца. "Он обратился за помощью, как обращался в 1998, как и в середине 2013. Только сейчас это юридически зафиксировано", — сообщил Зайцев. Он отметил, что для него это очень тяжелое решение, которое он принял, понимая, что это его нравственный долг перед семьей, перед живым наследием отечественной культуры. При этом Егор рассказал, что его отец останется владельцем и главой своего бренда.

Данную информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе моды. Там отметили, что Вячеслав Зайцев сделал своему сыну предложение, от которого тот не мог отказаться. Наследнику предстоит "разрулить" некоторые проблемы и оптимизировать все структуры. В пресс-службе отметили, что у Егора есть большой опыт кризисного менеджера и опытная команда управленцев, медийщиков и адвокатов. При этом Вячеслав Зайцев остается главой, владельцем и креативным директором собственного бренда SLAVA ZAITSEV.



Ранее сообщалось, что Дом моды художника задолжал почти 60 миллионов рублей. В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества, согласно которому с компании модельера необходимо взыскать более 58 миллионов рублей.