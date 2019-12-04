Пловец Владимир Морозов победил на этапе Кубка мира

В шотландском Глазго проходит этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Владимир Морозов выиграл соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем.

Морозов преодолел дистанцию за 25,51 секунды, установив новый рекорд Европы. Вторым на финише стал турок Эмре Сакчи. Третье место поделили голландец Арно Камминга и итальянец Фабио Скоццоли.

Еще одну золотую медаль завоевала мужская сборная России, выигравшая эстафету 4х50 метров. Наша команда, за которую выступали Владислав Гринев, Михаил Вековищев, Климент Колесников и Владимир Морозов, показала результат 1 минута 22,92 секунды. Второе место у поляки, третьими стали итальянцы.