В Сирии в результате обстрела погибли 10 человек, в их числе дети

В сирийской провинции Алеппо, в населенном пункте Телль-Рифаат, в результате обстрела были убиты десять человек. Об этом рассказал общественности в среду вечером, 4 декабря, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, обстрелу террористов подвергся спортивный клуб на территории города. Огонь осуществлялся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин. В результате инцидента погибли десять человек, в числе которых восемь детей, один мужчина и одна женщина. Кроме того, тринадцать человек получили ранения, в их числе семь детей — двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.