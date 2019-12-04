ЦСКА обыграл соседей из "Динамо" матче КХЛ

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился двумя матчами. В столице ЦСКА нанес поражение московскому "Динамо" 2:1.

Динамовцы вышли вперед на 11 минуте, после того, как Юусо Хиетанен реализовал численное преимущество. Но армейцы смогли изменить сценарий встречи. Еще в первом периоде Сергей Толчинский восстановил равновесие. В третьем периоде Максим Шалунов в большинстве забросил победную шайбу в ворота бело-голубых. У идущего вторымв Западной конференции ЦСКА стало 49 очков. "Динамо" с 43 очками идет третьим.

В Санкт-Петербурге СКА был близок к победе над казанским "Ак Барсом" в осовное время. Долгое время гол Андрей Кузьменко оставалась единственной. Но за минуту и 5 секунд казанцы в большинстве сумели сравнять счет. Гол на счету Патрика Кормье. Дело дошло до буллитов, которые лучше выполнили армейцы. СКА набрал 50 очков и остался лидером Западной конференции. В Восточной конференции и всей лиге лидирует "Ак Барс", у которого 54 очка.