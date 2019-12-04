Стая бродячих собак устроила пир на ферме страусов

Стая бродячих собак загрызла 25 страусов на ферме в селе Норабац близ Еревана.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба МЧС Армении.

Сообщается, что, получив сигнал о нападении на ферму, прибывшая на место оперативная группа установила, что еще восемь экзотических птиц были ранены.

Это уже не первый случай нападения бродячих стай на домашних животных в республике. В ноябре 2019 года собаки загрызли трех муфлонов и трех красношейных кенгуру, которые обитали в зоопарке в столице Армении.

Отмечается, что общая численность бродячих животных в Ереване составляет 15-20 тысяч и по мнению специалистов это представляет угрозу и для людей.