"Монако" выиграл у "Тулузы" в гостях

Во французской Лиге 1 продолжается пятнадцатый тур. "Монако", за который отыграл 66 минут Александр Головин, победил в гостях "Тулузу" с результатом 2:1.

Первого гола пришлось ждать всего четыре минуты. В штрафной хозяев был сбит Жан-Кевин Огюстен, и Виссам Бей-Йеддер, отыгравший шесть лет в составе "Тулузы", не пожалел свой бывший клуб – 0:1. Но за пять минут до перерыва хозяева отыгрались, также реализовав 11-метровый. Гол на счету Яна Саного.

Во втором тайме "Монако" имел значительное преимущество, которое никак не удавалось реализовать. И все же за шесть минут до финального свистка гости сумели забить второй мяч. Удар Бен-Йеддера парировал вратарь "Тулузы" Батист Рейне, но первым к мячу успел полузащитник монегаском Желсон Мартиньш.

"Монако" победил 2:1, набрал 21 очко и занимает 13 место. "Тулуза" с 12 очками замыкает таблицу.