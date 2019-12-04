В Одессе объявлен траур после пожара в колледже

В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с масштабным пожаром в колледже. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, один человек погиб, 29 пострадали и доставлены в больницу. Ещё 13 считаются пропавшими без вести.

Всего в колледже находились 400 человек. По словам очевидцев, многие, спасаясь от огня, прыгали на припаркованные машины с четвёртого и пятого этажей.

Пожар вспыхнул в первой половине дня. Его площадь составила четыре тысячи квадратных метров. По последним данным, в здании ещё остаются отдельные очаги возгорания.