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ДТП с российскими туристами в Доминикане 2 часа назад

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4 декабря 201923:36

В больницах Доминиканы остаются 18 россиян

Соцсети

В среду из больниц Доминиканы выписаны двое россиян, пострадавшие в столкновении автобуса с грузовиком, на лечении остаются 18 человек.

Туристический автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком 26 ноября. В салоне автобуса было 42 человека, никто, к счастью, не погиб. Семеро россиян отправились домой в тот же день.

По состоянию на 29 ноября в больнице было 20 человек. Сейчас же, по словам представителя туроператора, двоих выписали из больницы, и шестерых перевели из отделения интенсивной терапии в обычный стационар. Трое россиян остаются в отделениях интенсивной терапии в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости.

Ситуацию держат на контроле наши дипломаты и Ростуризм.

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