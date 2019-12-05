В Москве наградили победителей премии журнала "Кинорепортер". Награда вручается ежегодно за достижение в области кино и телевидения.

Актер Юрий Борисов стал лауреатом в номинации "Открытие года"; он сыграл в фильме "Бык" Бориса Акопова. Премию "Мастер-класс года" получил Андрей Кончаловский за фильм "Грех" о Микеланджело Буонарроти.

А "Проектом года" стал фильм "Текст" по роману Дмитрия Глуховского. Здесь награду получили двое — режиссер Клим Шипенко и Александр Петров, он же исполнитель главной роли.