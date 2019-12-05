Мощный взрыв на нефтестанции под Альметьевском попал на видео

Жертвами пожара и мощного взрыва на территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" под Альметьевском стали двое рабочих подрядной организации — ближе к ночи разбиравшие завалы спасатели обнаружили их тела. Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва на НПС.

На предприятии "Транснефти" с утра велись работы по очистке пустовавшего резервуара объемом 20 тысяч кубометров. Около 10 часов вспыхнул пожар, а спустя несколько минут произошел взрыв. О его мощности можно судить по кадрам — цистерну оторвало от земли, словно ракету.

С огнем пожарным удалось справиться ближе к двум часам дня, к тому моменту пропавшими числились двое рабочих. На место, где они должны были находиться, рухнул деформированный поплавковый купол, приподнять который удалось только после того, как на место доставили домкраты, пневматические подушки грузоподъемностью до 50 тонн, а также приборы визуального поиска и подпорки для фиксации конструкций. С разницей в час сотрудники МЧС нашли тела мужчин 1987 и 1990 годов рождения.