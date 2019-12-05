СБУ задержала члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого

В Херсонской области СБУ задержала члена севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

По данным Службы безопасности Украины, "активного сторонника аннексии полуострова" украинские контрразведчики смогли задержать на "административной границе со временно оккупированной территории АР Крым", передает РИА Новости.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении Кучерявому статуса подозреваемого. Открыто уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.