Пожар в одесском колледже: пострадали и пропали без вести десятки человек

В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с масштабным пожаром в колледже. В полиции Украины говорят об одном погибшем, 29 пострадавших и 13 пропавших без вести. Что стало причиной возгорания, должны определить специалисты, но пока они даже не могут осмотреть здание.

Пожар в колледже на Троицкой улице в Одессе начался в 10 часов утра во время занятий. Огонь возник на третьем этаже шестиэтажного исторического здания. Вскоре он охватил четыре тысячи квадратных метров.



"Вообще выйти нельзя было. Дыма был полный коридор. И только одно спасение, что стояли в окне".

"Уже через пять минут на место прибыли первые пожарные подразделения и приступили к эвакуации людей и тушению пожара. Всего было эвакуировано 40 человек — это персонал и студенты", — заявила Ольга Сафронова, пресс-секретарь госслужбы Украины по ЧС по Одесской области.

Всего в колледже в момент пожара находилось более 400 человек. Кого не успели вывести спасатели, спасались от огня сами. Кто-то выпрыгивал с четвертого и пятого этажей на припаркованные машины.

"Там много было людей. Начали выпрыгивать из окон. Я выносил на руках девочек. Одна упала прямо на спасателя".

Загоревшееся здание известно как доходный дом Асвадурова и считается памятником архитектуры. Его построили больше ста лет назад. Кроме колледжа, в горящем здании также размещаются два института и несколько фирм.

"Система пожарной сигнализации не сработала. Те, кто были на четвертом и пятом этажах, не знали про пожар. И им было трудно спускаться", — говорит студентка Катерина Скрипник.

Пожар удалость локализовать только в три часа дня. К этому моменту у исторического здания рухнула крыша. Ликвидация отдельных очагов возгорания продолжалась до вечера.



"Из пострадавших один человек погиб. Двое в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести", – заявила представитель горздрава Одессы Анна Калиева.

Причины возгорания пока неясны. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Мэр Одессы написал в Facebook, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.