В КНДР введена в эксплуатацию Пальхянская плотина Оранчхонской ГЭС

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Палхянской плотины Оранчхонской ГЭС — крупнейшего гидротехнического сооружения, возведенного в республике за последнее десятилетие.

Строительство началось в 2001 году. Высота плотины составляет 103 метра, ширина — 375 метров.

Это третий крупный инфраструктурный проект, который ввел в эксплуатацию лидер КНДР в течение последних нескольких дней. Ранее Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства нового современного города, а также открыл крупнейший в республике современный комплекс теплиц, сообщает ТАСС.