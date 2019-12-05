В Польше на горнолыжном курорте от взрыва газа обрушился трехэтажный дом

На горнолыжном курорте Щирк Силезского воеводства Польши от взрыва газа обрушился трехэтажный жилой дом, под завалами которого ищут восемь человек.

По словам представителя местной пожарной охраны Яцека Клещевского, в доме проживало девять человек. Установлено, что одна из жительниц во время взрыва была на работе.

Здание разрушено и охвачено пожаром. На месте работают около 100 пожарных. Идет одновременное тушение огня и разбор завалов, чтобы найти потенциальных пострадавших, передает ТАСС.

К поисковым работам привлечены две обученные для поисков людей собаки, но пока они не могут начать работу из-за пожара.