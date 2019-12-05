Производители органических продуктов просят отсрочить проверки после января

Производители органических продуктов в РФ нуждаются в переходном периоде для того, чтобы заработала инфраструктура, а продукция не утратила место на торговых полках.

"Мы считаем, что необходима возможность отложить системы проверок органической продукции на полке из-за невозможности исполнения этого закона сейчас​​​. Работа по этому поводу ведется с сентября, сам вопрос неоднократно поднимался в рамках целого ряда мероприятий", — рассказал РИА Новости исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко.

Федеральный закон "Об органическом земледелии" вступает в силу 1 января 2020 года. Компании, которые будут предлагать потребителю органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций, а в России пока таких нет.

В результате органические полки в российских магазинах могут оказаться пустыми, так как продавцы будут вынуждены переставить ее на полки с обычной продукцией без выделения конкурентных преимуществ, иначе компания будет оштрафована. Поэтому отраслевые ассоциации обратились с предложением отложить на год системы проверок органической продукции на полке из-за невозможности исполнения этого закона, рассказал глава органического союза.

"Мы надеемся, что к следующей весне появятся аккредитованные органы, и за это время у компаний появится возможность сделать уже российскую сертификацию", — сказал Мироненко.

Проблему органической сертификации (отсутствие работающего рынка сертификации и высокую стоимость предлагаемых услуг) специалисты обсуждали в октябре на пленарной сессии в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень-2019".

Как говорилось в пресс-релизе НОС, ранее аккредитацию получила компания-сертификатор "Органик эксперт", но позже эта аккредитация была приостановлена. При этом заявку на получение аккредитации подало Роскачество. Однако расценки, которые это ведомство озвучило, шокировало представителей рынка органики; они заявили, что цены должны быть пересмотрены, так как то, что предлагается, может потянуть только очень крупный производитель.

В конце сессии Олег Мироненко, который ее вел, подчеркнул, что невозможно отложить вступление в силу всего закона об органике, но отложение действия некоторых статей закона реально.