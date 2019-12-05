"Спокойной ночи, малыши!" отмечает 55-летний юбилей премьерой мультсериала "Супер-ралли"

Продюсер передачи "Спокойной ночи, малыши!" Александр Митрошенков сообщил, что в январе 2020 года в эфире программы состоится премьера нового мультсериала "Супер-ралли".

"Сейчас мы готовим свою сенсацию​​​. Сейчас появились наши первые победы на "Формуле-1". И вот, у нас русская версия "Тачек", мультфильм про гонки".

По словам продюсера, мультсериал наполнен конфликтами и развитием действия, а одна из машинок – "копия реального автомобиля, который действительно стал побеждать", сообщает РИА Новости.

В программе "Спокойной ночи, малыши!" прошли премьерные показы первых серий мультфильма "Незнайка на Луне" и "Смешариков".

"Мы же запустили мультфильмы "Лунтик", "Маша и Медведь".

"Спокойной ночи, малыши!" выходит в эфир с 1964 года. В юбилейном 55-м сезоне праздничные мероприятия продолжатся до апреля 2020 года.