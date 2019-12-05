Праздничные расходы: сколько россияне хотят потратить на каникулах

Россияне планируют потратить на новогодних каникулах в среднем по 18 тысяч рублей на человека. Это на 5% больше, чем в прошлые праздники.

При этом планы москвичей масштабнее: они в среднем планируют потратить во время каникул по 21 тысяче рублей на человека, сообщают РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса Superjob.

Также выяснилось, что средний новогодний бюджет тех, кто получает более 80 тысяч рублей, в полтора раза превышает бюджет людей с зарплатой менее 30 тысяч рублей. В абсолютных цифрах это 22,8 рублей и 15,3 тысячи рублей.