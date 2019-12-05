Из-за общенациональной забастовки во Франции выросла пробка в 550 километров

На 550 километров растянулись пробки во французском регионе Иль-де-Франс. Все из-за желания французов воспользоваться личным транспортом из-за общенациональной забастовки, которая начинается сегодня.

Профсоюзы водителей общественного транспорта, железнодорожников, пожарных, учителей и полицейских выступят против пенсионной реформы, направленной на пересмотр порядка выплат и увеличение пенсионного возраста.

В рамках забастовки движение скоростных поездов по стране сократится на 90 процентов, в Париже без движения останутся 11 веток метро, сообщает "Россия 24".

Полиция предупреждает о возможных беспорядках.