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5 декабря 201905:48

ЧП в США: стрельба в Перл-Харборе

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Трое человек получили ранения в результате стрельбы на американской военно-морской базе в Перл-Харборе. База закрыта.

Двое из эти трех человек находятся в критическом состоянии. Сообщается, что количество раненых может увеличиться. Нападавший застрелился, его личность пока не установлена.

Вход на военно-морскую верфь некоторое время был закрыт, после чего ворота снова открыли. Подробности инцидента пока не приводятся.

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