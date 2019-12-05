ЧП в США: стрельба в Перл-Харборе

Трое человек получили ранения в результате стрельбы на американской военно-морской базе в Перл-Харборе. База закрыта.

Двое из эти трех человек находятся в критическом состоянии. Сообщается, что количество раненых может увеличиться. Нападавший застрелился, его личность пока не установлена.

Вход на военно-морскую верфь некоторое время был закрыт, после чего ворота снова открыли. Подробности инцидента пока не приводятся.