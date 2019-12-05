Слушания по делу Трампа: демократам советуют не заниматься "охотой на ведьм"

Хороший день для Трампа, плохой — для демократов. Так в Белом доме описали слушания по импичменту в юридическом комитете Палаты представителей, где выступили четыре профессора по законодательной сфере.

Они должны были помочь конгрессменам определить, были ли нарушения со стороны Трампа в разговоре с президентом Украины.

В команде Трампа отметили: единственное, что показали допросы — это политические предубеждения в отношении президента. Демократам вместо охоты на ведьм посоветовали заняться торговыми соглашениями с Мексикой и Канадой, инфраструктурой и ценообразованием на лекарства. Все эти вопросы простаивают из-за слушаний по импичменту, передает телеканал "Россия 24".