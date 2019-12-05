В Рудногорске нашли место прорыва теплотрассы

Коммунальщики нашли место прорыва теплотрассы в поселке Рудногорск Иркутской области. Трубу обещают отремонтировать к вечеру.

В населенном пункте, который день остающемся без нормального отопления при двадцатиградусных морозах, продолжает действовать режим повышенной готовности.

Местную больницу обогревают электрическими радиаторами, школа временно закрыта, в детсаду работает одна группа. Также отопление нарушено более чем в 170 жилых домах, сообщает "Россия 24".

Серия прорывов произошла в Рудногорске в первых числах месяца, когда температура на улице опускалась ниже минус 30.