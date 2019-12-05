В Уссурийске горит двухэтажное офисное здание по адресу: улица Волочаевская, дом 73.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает "Интерфакс".

Пресс-служба краевого главка МЧС сообщила, что пожар локализован на площади 400 квадратных метров. В настоящее время тушение пожара продолжается.

В тушении пожара задействовано 27 человек и восемь единиц техники.

Известно, что в здании располагалось несколько магазинов.