Новости Общество

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5 декабря 201906:51

Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

Водители-иностранцы для получения прав в России должны будут пройти переобучение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас эксперты работают над изменениями в федеральном законе. Нововведения коснутся водителей автобусов и грузовиков.

В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.

Стоит отметить, ДТП с участием автобусов на российских дорогах случаются все чаще. Их число в этом году, по сравнению с прошлым, увеличилось почти на 20 процентов.

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