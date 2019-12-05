Гол Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Торонто"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Торонто Мэйпл Ливз" и "Колорадо Эвеланш". Гости победили 3:1. Победный гол на счету Валерия Ничушкина.

Валерий отличился на 47 минуте при счете 1:1. При этом "лавины" играли в меньшинстве. Затем Йонас Донской поразил опустевшие ворота "кленовых листьев" и установил окончательный счет – 3:1.

Этот гол стал российского нападающего третьим в нынешнем сезоне. Также на его счету три результативных передачи. Ранее Ничушкин не мог забросить на протяжении 92 встреч.