"Милан" больше не претендует на Алексея Миранчука

"Милан" не будет бороться с другим итальянским грандом "Ювентусом" за полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука. Таким образом, шансы чемпионов Италии заполучить 24-летнего футболиста заметно увеличились.

"Милан" тоже рассчитывал усилить среднюю линию ща счет покупки Миранчука. Отдано спортивный директор "красно-черных" Звонимир Бобан заявил, что его команда отказалась от этой идеи и будет подыскивать другого атакующего полузащитника. Возможно, миланцев отпугнула высокая цена футболиста – 16 миллионов евро.

"Ювентус" готов приобрести Алексея следующим летом. Однако "Локомотив" пока не подтвердил возможность отъезда одного из лидеров в итальянскую Серию