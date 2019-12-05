Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

В Российском союзе страховщиков рассказали, что тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов. Отмечается, что сильнее всего изменения ощутят жители регионов, где уже установили высокий территориальный тариф.

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО.

Но идею еще раз подхватили депутаты Госдумы, пишет газета "Известия". Новым документом они предложили дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные тарифы. Территориальный коэффициент уже не будет отменен, как планировалось ранее.

Пока сохраняется коэффициент за мощность двигателя, но для его отмены, — а она планируется, — придется расплатиться водителям. По данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%.

Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения правил.

Эксперты считают, что ситуация требует проверок, а до этого ни о какой реформе не может быть и речи.

29 октября в России начали действовать новые нормы закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, которые, вобрав в себя ряд уже установившихся практик, в то же время содержат принципиальные нововведения, о которых весьма полезно знать и не забывать.

Главное: внесение недостоверных сведений в полис ОСАГО фактически приравнено к полному его отсутствию. Так, в случае предоставления недостоверных сведений не только по электронным полисам ОСАГО, но и по бумажным договорам, если это повлекло необоснованное уменьшение премии, страховщик получает право регрессного требования. Это означает, что страховщик возместит вред пострадавшему, но после этого взыщет размер убытка с виновника ДТП.

Также исключается норма о выдаче страховщиком страхователю электронного договора ОСАГО на бланке строгой отчетности, он может быть распечатан страхователем просто на бумаге. Наконец, электронный полис ОСАГО может быть представлен для проверки как на бумаге, так и в виде электронного документа (изменения в ПДД пока не внесены).