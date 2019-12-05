Pantone назвал главный цвет 2020 года

Pantone Color Institute определил главный цвет наступающего года. Им станет классический синий.

Исполнительный директор института цвета Pantone Леатрис Эйсман определяет синий цвет как чистый и надежный цвет, на который всегда можно положиться, который выражает собой постоянство, спокойствие и уверенность. Он элегантен в своей простоте, сообщает ТАСС.

"Бесконечный синий напоминает нам огромное и бескрайнее вечернее небо. Classic Blue побуждает выйти за рамки обыденного".

Pantone Color Institute — это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли.