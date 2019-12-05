В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму. Это восемь мужчин и одна женщина.

Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России ("Участие в деятельности террористической организации"), сообщает ТАСС. Срок ареста – пока два месяца.

Все арестованные – члены так называемой "Партии исламского освобождения" — "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России, как международная террористическая организация).

Сотрудники ФСБ и МВД России ранее отчитались о задержании в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников этой террористической ячейки. Среди задержанных граждане России и уроженцы Средней Азии.